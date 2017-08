© afp

Géint hallwer 12 d'lescht Nuecht gouf an der Athuser-Strooss aus engem Auto eraus geschoss.D'Kugelen hunn eng Verdeelerkëscht, zwee stationéiert Autoen an eng Fënster vun enger Wunneng getraff. Et gouf kee blesséiert. Beim Won handelt et sech ëm een däischtert Gefier,eventuell eng Camionnette. D'Police enquêtéiert, de Miess-an Erkennungsdéngscht war op der Plaz.