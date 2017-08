Eng Konsequenz dovunner ass déi, dat d'Déierenasyler iwwerfëllt sinn.

Zanter datt den Ufank vun der Vakanz ugaangen ass huet de Schëfflenger Déierenasyl schonn 30 Déieren opgeholl. Den André Sacha, President vum Schëfflenger Déierenasyl seet, dat wier op zwee grouss Fakten zeréck ze féieren. Zum Deel kommen d'Leit ze liicht un Déieren, ouni sech bewosst ze sinn, wat dat fir eng Verantwortung ass. Esou och ee grousse Problem bei de Kazen, well ganz vill jonk Kazen op der Strooss gebuer ginn, dat duerch d'Absence vun enger Kastratiouns- a Sterilisatiounspflicht.





Déierenasyler sinn iwwerfëllt/Reportage Danielle Goergen



Och zu Rëmeleng ass den Problem Bekannt. D'Yvette Sloener seet et géingen och vill Leit ginn, déi een Hond aus der Vakanz matbréngen. Een aner Problem ass d'Familljesituatioun. Wann een an der Famill eng Allergie huet oder d'Famill muss plënneren an d'Déieren duerfen net méi mat an déi nei Wunneng. Natierlech falen am Alter dann och Käschten u fir den Hond oder d'Kaz um Liewen ze halen an da gi se an d'Déierenasyl geschéckt.

D'Déieren hunn dacks nëmme wéineg Chancë, fir eng nei Famill ze fannen. Jonk Kaze kënnen aus soziale Grënn nëmmen an der Koppel vermëttelt ginn an och eeler Déiere bleiwen dacks bis zum Schluss am Asyl. Sue kommen keng eran, dofir sinn d’Asyler dacks op Hëllef ugewisen.

4 Déierenasyler gëtt et zu Lëtzebuerg. Derbäi kommen eng Rei privat Initiativen.