Zanter Mee gëllt jo d'Phase de vigilance beim Drénkwaasser. Et soll ee spuersam mam Waasser ëmgoen. Trotz dem naasse Wieder am Juli gëllt dat nach weider.

© afp

Dat krut RTL op Nofro hin e Mëttwoch am Waasserwirtschaftsamt gesot.

Déi 112 Liter Reen op de Metercarré – 58% méi wéi d'Moyenne am Juli– hu wuel de Planze genotzt, net awer dem Grondwaasser. Allerdéngs ass fir dëst Joer net méi mat Waasser-Enkpäss ze rechnen: déi kriddeleg Méint mat héijen Temperaturen iwwer méi eng laang Zäit an engem héije Verbrauch si laanscht. De Kollektivcongé ass am gaangen a vill Leit si schonn an der Vakanz.





Fir datt d'Grondwaasser sech nees kann erhuelen, sinn d'Méint November bis Mäerz ganz wichteg. Wa keng Vegetatioun do ass a wann d'Planzen net vill eraus zéien, kann de Reen oder de Schnéi dee fält an d'Grondwaasser asickeren.