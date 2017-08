Mindestloun a Revis (02.08.2017) Staatsbeamtekummer kritiséiert, datt Mindestloun a verschiddene Fäll méi niddreg ass ewéi Revis

Se bezeechne sech als Generaliste vun der Sozialaarbecht a kaum een huet e besseren Iwwerbléck wéi si - d'Sozialaarbechter am Office Social. Déi meescht Clienten hätte finanziell Suergen a bräichten Hëllef fir iwwert d'Ronnen ze kommen. Iwwer 45.500 Leit verdénge just de Mindestloun. Dat sinn iwwert 12 Prozent vun de Leit déi schaffen.De Mindestloun, dat si knapp 2.000 Euro fir een alleng. Dovu ginn of: 60,96 Euro Krankekeess, 159,89 Euro Pensiounskeess, 20,99 Euro Fleegeversécherung. Bleiwen 1756,75 Euro, viru Steieren.D'Staatsbeamtekammer huet ausgerechent, datt een Erwuessene mat 2 Kanner mam Mindestloun 134 Euro manner verdéngt, wéi mam Revis, bei 2 Erwuessenen ouni Kanner wären et souguer 266 Euro manner.Ee Mindestloun, deen ze niddreg wär a vum Staat misst opgefaange ginn, wär eng indirekt Aart a Weis fir d'Entreprisen ze subventionéieren, kritiséiert d'Staatsbeamtekammer. Si an d'Chambre des salariés fuerderen eng Opwäertung vum Mindestloun.