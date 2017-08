© Input-Presse

Géint 17.15 Auer war eng Camionnette aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach an den Auto virun him gerannt. Eng Persoun gouf dobäi verwonnt a koum an d'Spidol.Op der Plaz war d'Police an den DRK vu Bitburg.