Hie koum vun der Strooss of an an ass an d'Leitplank gerannt. De Won huet sech doropshin iwwerschloen an ass um Daach e puer Meter virugerutscht.De Chauffer koum fir eng Kontroll an d'Spidol. Ma den Alkoholtest war positiv an de Mann huet säi Führerschäin mussen ofginn