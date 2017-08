Am ëffentlechen Déngscht kann een der neier Conventioun no 1.800 Iwwerstonnen uspueren, fir méi laang Congé ze huelen.

Rezent gouf de Projet presentéiert, fir am ëffentlechen Déngscht en Zäitspuerkonto anzeféieren, bis zu 1.800 Stonne kënnen ugesammelt ginn, fir dann e méi laange Congé ze huelen.



D'CSV wollt an enger question parlamentaire wëssen, wou de compte épargne-temps am Privatsecteur dann drun ass.

Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit rappeléiert a senger Äntwert, datt dëst jo schonn am Regierungsprogramm stoung. D'Sozialpartner wieren dermatter befaasst ginn, fir e Kader auszeschaffen, bis d'Enn vum Joer soll dat geschitt sinn.



PDF: QP vum Deputéierte Marc Spautz an Äntwert vum Minister Nicolas Schmit