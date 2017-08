© AFP Archivbild

Et ass e Fall, an deem de geneeën Hannergrond wéi ëmmer immens schwéier nozevollzéien ass, mä awer een, deen dat schoulescht Ëmfeld vun deene Betraffenen besonnesch alarméiert. Zwee Schüler aus dem Escher Jongelycée, déi viru 5 Joer mat hiren Elteren aus Albanien op

Lëtzebuerg komm sinn, sollen expulséiert ginn, obwuel se de Klassekomeroden no perfekt integréiert sinn. Den Ausseministère ass bereet Mamm a Kanner nach emol fir e Gespréich ze gesinn.





Expulsioun Albaner, LGE wiert sech/Reportage Claude Zeimetz



De Schülercomité aus dem Escher Jongelycée huet sech en Donneschdeg de Moien mat engem Communiqué un d'Press adresséiert a seet sech alarméiert a schockéiert, datt hir Matschüler zesumme mat hirer Mamm nees sollen an dat Land zeréckgeschéckt ginn, aus deem si viru 5 Joer fortgelaf sinn. Déi zwee Schüler, Informatiounen vun der Wochezeitung Woxx no, handelt et sech ëm Zwillingen, e Meedchen a Jong, déi d'lescht Joer op enger 7e am LGE waren, wieren e perfekt Beispill vun Integratioun, fënnt de Schülercomité: Si géifen déi 3 offiziell Sprooche vum Land schwätzen an hätten exzellent Resultater am Lycée.D'Eltere vun der Famill Laze waren, de Schüler no, allebéid Affekoten. Si wieren der albanescher Mafia en Dar am A gewiescht, hätte Mordmenacen kritt an et wiere souguer Bommen an der Géigend vun der Wunneng placéiert ginn, heescht et am Communiqué. D'Schüler ënnersträichen, datt d'Famill sécher net aus wirtschaftleche Grënn aus hirem Heemechtsland fortgelaf ass, mä eenzeg an alleng fir e Liewen a Sécherheet féieren ze kënnen. De Papp hätt souguer op eng Demande op Asyl verzicht, fir dem Lëtzebuerger Staat net op der Täsch ze leien, ma hätt Aller-Retouren tëscht Lëtzebuerg an Albanie gemaach, fir Suen ze verdéngen. Bis, jo bis de Mann op mysteriéis Aart a Weis ëm d'Liewe komm ass.D'Wochenzeitung Woxx hat scho virun zwou Wochen iwwert de Fall geschwat.Wéi an der Zeitung geheescht huet, wier de Papp de 6. Juni dout an engem Hotelszëmmer an Albanie fonnt ginn. Déi albanesch Autoritéiten hunn eng offiziell Enquête lancéiert, well et net no engem natierlechen Dout ausgesäit. Den Hannergrond ass fir den Ament nach alles anescht wéi kloer. Règlement de compte oder Mord? D'Enquête ass op alle Fall nach net ofgeschloss.Nieft de Schüler selwer, hu sech, der Woxx no, och eng ganz Partie Proffen aus dem Gebai dofir agesat, datt d'Lëtzebuerger Autoritéiten hir Decisioun, fir den Asyl net unzeerkennen, iwwerdenken. An Zäit vun zwee Deeg hätte 60 vun 100 Enseignanten eng Petitioun an deem Sënn ënnerschriwwen.Den Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn, dee mer kontaktéiert hunn, wollt net um Radio iwwert een eenzelne Fall schwätzen. Just sou vill, d'Famill wier bis ewell zwee Mol vun den Autoritéiten deboutéiert ginn, dat heescht hir Demande op Asyl gouf refuséiert an d'Versioun, déi d'Autoritéiten hätten wier eng aner, wéi déi, déi d'Leit am Lycée erzielt kruten. An deen Detail wollt de Ressortminister net goen. De Jean Asselborn huet déi Responsabel vun der Direction de l'immigration awer gefrot, fir nach emol mat de Betraffenen ze schwätzen. Dat ass fir den Ament awer net méiglech, well kee weess, wou déi d'Leit dru sinn.Mamm a Kanner, déi dëser Deeg sollten an Albanien geschéckt ginn, sinn den Ament nämlech ënnergedaucht, dat heescht d'Autoritéiten wëssen net wou se dru sinn.