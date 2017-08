D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener huet en Donneschdeg de Moien den neie 5-Joresplang am Tourismus virgestallt.

Dat ass den Haaptoutil vum Wirtschaftsministère fir touristesch Projeten z'ënnerstëtzen. Dat vun ëffentlechen Acteuren, wéi Gemengen oder ASBLen, och privaten Acteuren, wéi Hotellen oder Campingen oder aner privat Investisseuren, déi an touristesch Projete wëllen investéieren.

Wichteg ass, datt dëse 5-Joresplang, dee bis 2022 leeft, mat 60 Milliounen Euro dotéiert ass, datt ass 1/3 méi, wéi de leschte Plang. Déi Hausse koum, well et vill konkret Projete ginn, fir den touristesche Secteur nach besser opstellen ze kënnen. Den Tourismus ass e wichtegen economesche Secteur, dee scho 6 Prozent vum PIB ausmécht, ongeféier esouvill, wéi déi klassesch Industrie. Eng 20.000 Aarbechtsplaze hänke vum Secteur of.

Wat ass nei an dësem 10. 5-Joresplang? Een Haaptaccent läit ënnert anerem op der Digitaliséierung. Bis zu 20% Ënnerstëtzung kann ee kréien, wann een an den Internet investéiert, zum Beispill eng Online-Reservéierung méiglech mécht.

D'Accessibilitéit gëtt och an Zukunft verstäerkt subventionéiert, den Tourismus soll fir jiddereen zougänglech sinn. Eng Ramp, als Beispill, ka mat bis zu 50 Prozent ënnerstëtzt ginn.

Fir d'Planungssécherheet ze garantéieren, gëtt an Zukunft och eng Differenzéierung gemaach tëscht „urbanem“ Raum a „ländlechem“.

Bis elo konnt een 10 Prozent vun der Hëllef kréien. Wann de Projet da steet, kann ee kucken, ob een nach aner Subside kann ufroen, ma dofir ginn et eng Hällewull vu komplizéierte Kritären. Da kann een nach e Supplément op déi 10 Prozent dropkréien. An Zukunft ass dat awer anescht. Fir en Hotel, dat am urbane Raum gebaut gëtt, kritt een 10 Prozent vum Invest, am ländleche Raum 20 Prozent.

Et soll sech also net alles op d'Stad konzentréieren, mä op d'ganzt Land.

Den Ament sinn iwwregens 10 grouss Hotelsprojeten an der Maach. 1.300 zousätzlech Hotelszëmmeren, 17 Prozent méi wéi bis ewell, gëtt et dann, wann déi Hotelle bis fäerdeg sinn.