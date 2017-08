© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

Am Virfeld vun der Reform, déi d'Protex an d'Pompjeeë fusionéiere wäert, wollt de Minister sech hir Lokalitéiten ukucken. Op der "Base nationale de support" zu Lëntgen krut hien d'Aarbecht vun de verschiddenen Déngschter méi genau erkläert a krut d'Membere virgestallt.



D'Visite geet iwwert zwee Deeg et gëtt jo och vill ze weisen: All di spezialiséiert Rettungsequippen a Pompjeescorpsen, déi jo an Zukunft méi enk wäerten zesummeschaffen. Fir den Direkter vun der Administratioun vun de Rettungsdéngschter, Paul Schroeder, war et nëmme logesch zu Lëntgen unzefänken. Op der Base national huet een engersäits Stocken, déi bei nationale Katastrophen an den Asaz kommen, an op der anerer Säit si verschidden Unitéiten zu Lëntgen stationéiert, déi och am ganze Land kënnen zum Asaz kommen, sou de Paul Schroeder.



Zu deenen Unitéite gehéieren de Groupe logistique, de Groupe chimique an de Groupe radiologique. Och d'Fräschmänner sinn hei, dat sinn d'Daucher an d'Rettungsschwëmmer. Där ginn et der am Moment ronn 40, alleguerte sinn si benevole dobäi. Zejoert sinn se 62 Mol an den Asaz komm, an dat iwwerall am Land. Wat se do aus dem Waasser zéien ass och ganz ënnerschiddlech, sou de Marc Schroeder vun de Fräschmänner. Vu Bijouen iwwert eng Auer bis bei Autosschlësselen ass alles mat dobäi. Och wa Persounen an de Gewässer an Nout geroden oder en Auto an d'Waasser fält, kommen d'Fräschmänner an den Asaz.



Am Summer hunn d'Fräschmänner och eng Permanence um Stauséi. Ma antëscht gëtt fir si eng aner Aarbecht ëmmer méi wichteg an dat ass ze hëllefen, wann et zu Iwwerschwemmunge kënnt. An dat ass duerch de Klimawandel ëmmer méi dacks de Fall, sou de Paul Schroeder.