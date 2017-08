Aus dem Lokalen huet den 112 zwee Accidenter mat all kéiers zwee Blesséierten um Donneschdeg den Owend gemellt.

Kuerz no hallwer 19.30 Auer war tëscht der Hëttermillen a Stadbriedemes ee Motocyclist gefall. Eng Persoun gouf verwonnt.Zu Leideleng an der Rue de Luxembourg beim Rondpoint war géint 21 Auer ee Chauffer mat sengem Gefier an ee Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.