Am Kader vu Moderniséierungsaarbechten, der Maintenance an dem Ausbau vum Zuchreseau ginn et tëscht dem 26. August an dem 17. September gréisser Aarbechten um Zuchreseau. Betraff sinn d'Linn 10 vu Lëtzebuerg iwwer Ëlwen op Gouvy (während 3 Wochen) an d'Linn 30 vu Lëtzebuerg iwwer Waasserbëlleg op Tréier (während 2 Wochen).

Während den Aarbechte mussen d'Strecken deels komplett gespaart ginn. Deen Ament fuere Busser fir d'Zich ze ersetzen.

De Genauen Detail winni wou geschafft gëtt, fënnt een um Internetsite vun den CFL. Fir all Froe kann ee sech och via Telefon informéieren:



CFL: +352 2489 2489

Mobilitéitszentral: +352 2465 2465



PDF: Pressecommuniqué vun den CFL



Les chantiers des CFL des mois d’août et de septembre 2017



Dans le but de permettre la modernisation, la maintenance et l’extension du réseau ferré et de répondre aux exigences de leurs clients, les CFL réalisent régulièrement des travaux au niveau de l’infrastructure ferroviaire. Ces opérations nécessitent le barrage de certains tronçons de lignes afin de réduire au strict nécessaire les désagréments causés et de permettre un déroulement rapide et en toute sécurité. C’est la raison pour laquelle ces travaux sont traditionnellement effectués durant les périodes de moindre fréquentation, telles que les congés scolaires ou les week-ends.



Pendant plusieurs semaines des mois d’août et de septembre, les CFL vont partiellement barrer les lignes 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy) et 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves). Des mesures de substitution par bus ont été mises en place. Certains travaux auront lieu pendant la nuit, les riverains concernés recevront des informations détaillées en temps utile. Les travaux se termineront à chaque fois dans la nuit des dimanches aux lundis respectifs. Tous les détails sont disponibles en ligne sur www.cfl.lu.



Barrage pendant trois semaines : tronçon Luxembourg-Ettelbrück

Ligne 10: Luxembourg – Troisvierges – Gouvy



Le tronçon de la ligne 10 entre Dommeldange et Ettelbrück ainsi qu’entre Ettelbrück et Diekirch sera barré pendant trois semaines, du 26 août au 17 septembre inclus, en raison d’importants travaux de modernisation à plusieurs endroits sur ces tronçons.



En détail, au sein et dans les alentours de la gare de Lorentzweiler, des travaux de renouvellement sont nécessaires: 8 aiguillages seront remplacés en gare. En même temps, la plateforme et le système de drainage de la gare seront améliorés afin de garantir le bon fonctionnement d’évacuation des eaux le long des voies ferrées. Dans le cadre de la suppression du passage à niveau N° 20b, un nouveau souterrain sera construit dans la prolongation de la gare de Lorentzweiler. Ce nouveau souterrain sera équipé d’un ascenseur ce qui viendra faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Uniquement le cadre du souterrain sera posé pendant ce barrage. Toutefois, la plateforme et les voies des passages à niveau PN N° 20 et PN N° 20b seront modernisés pendant ce barrage. Les deux passages à niveau seront fermés à toute circulation pendant les travaux, ainsi qu’une partie de la piste cyclable PC 15. Des déviations seront mises en place. Des travaux de préparation pour la suppression du passage à niveau N° 17 à Walferdange auront également lieu.



Sur le même tronçon, entre Mersch et Ettelbrück, des travaux préparatoires pour l’optimisation de l’alimentation électrique de la ligne 10 seront réalisés.



Barrage pendant deux semaines: tronçon Oetrange-Wasserbillig

Ligne 30: Luxembourg – Wasserbillig – Trèves



Le tronçon de la ligne 30 entre Oetrange et Wasserbillig sera barré pendant deux semaines, du 26 août au 10 septembre inclus. Pendant ce barrage des travaux de renouvellement de voie seront effectués sur le tronçon en question.

Aux alentours de la gare d’Oetrange, ces travaux consisteront particulièrement à renouveler et à assainir la voie ferrée et à moderniser les installations de traction électrique. De plus, il est prévu de renouveler les pistes, les caniveaux àcâbles et le système de drainage le long des voies pour garantir la bonne évacuation de l’eau. Dans le contexte de ces travaux de modernisation, 4 aiguillages en gare d’Oetrange seront également remplacés.

En gare de Wecker, une mise en conformité de plusieurs ouvrages est prévue. Ces travaux comprendront la construction d’un nouveau mur de soutènement permettant un élargissement de la plateforme ferroviaire, la prolongation d’un pont rivière et la réfection d’un aqueduc.



Le barrage du tronçon bénéficiera également aux installations à proximité de Mertert: des pistes et caniveaux à câbles seront renouvelés dans cette zone, ce qui exigera des travaux à proximité des voies. Il sera procédé également à l’élargissement d’un pont afin de permettre la création de pistes pour l’entretien courant du réseau ferroviaire.

Il est à noter que les bus de substitution circuleront au départ d’Oetrange et desserviront toutes les gares et arrêts jusque Trèves.



Les clients des CFL trouveront toutes les informations détaillées, y compris les horaires des mesures de substitution pour les lignes les concernant aux gares et arrêts respectifs ainsi que sur www.cfl.lu. De plus, les agents du CallCenter des CFL (+352 2489 2489) et de la Centrale de Mobilité (+352 2465 2465) se tiennent à leur entière disponibilité.

Dans la plupart des cas, les voyageurs devront partir plus tôt pour arriver à destination à l’heure voulue.

Les CFL vous prient de bien vouloir les excuser pour les désagréments qui pourraient résulter de ces travaux.