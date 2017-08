D'Privatiséierung vun der Fluchhafeverwaltung ANA an den Transfert vun de Kompetenze bei Lux-Airport suergt fir déck Loft um Findel.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© AFP

Et richt nees staark no Streik um Fluchhafen

Et geet ëm déi méiglech Privatiséierung bei der Fluchhafeverwaltung ANA an dem geplangten Transfert vun de Kompetenze bei de Fluchhafebedreiwer Lux-Airport. Trotz Conciliatioun a Mediatioun, trotz dem Asetze duerch de Premier an den Infrastrukturminister vun engem gemeinsamen Aarbechtsgrupp, koum een net virun.

D'Fluchlotsen an d'Personaldelegatioun vun der Fluchhafeverwaltung schwätze souguer vun engem Schrëtt no hannen, bedéngt duerch d'Sturheet vun der Direktioun vun der ziviller Aviatioun.

Elo soll et mat Hëllef vun der CGFP an dem OGBL Richtung gewerkschaftlech Aktioune goen. E Streik gëtt net ausgeschloss.