4 Persoune goufe blesséiert, dovunner eng Persoun méi schwéier, si gouf am Auto ageklemmt.De Moment staut et zeréck bis op d'Gaasperecher Kräiz.E Freideg hat et am Land nach op e puer weidere Plaze gerabbelt. Um 9.20 Auer haten sech an der Rue de Luxembourg zuzwee Autoen ze pake kritt. 2 Persoune goufe liicht blesséiert.En Accident mat 2 Autoen gouf et um, fir op d'A7 ze fueren, hei sinn 3 Persoune liicht blesséiert ginn.An der Rue du Commerce duhuet eng Persoun liicht Blessuren dovunner gedroen, nodeems zwee Autoen net laanschtenee komm waren.