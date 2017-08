© afp

De Justizminister Felix Braz, heescht et, baséiert säi Projet de loi op europäesch Virbiller, Absenz op dat hollännescht Anti-Burka-Gesetz. A wat steet do dran?





Nationaalt Burka-Gesetz / Reportage Nico Graf



Kleedung, déi d'Gesiicht verdeckt, ass an Holland verbueden. De Ganzkierperschleier, also d'Burka, an de Niqab, de Gesiichtsschleier, däerfen net méi an ëffentleche Gebaier, am Zuch an am Bus, an de Schoulen an an de Klinike gedroe ginn. Déi Fra, déi dat trotzdem mécht an erwëscht gëtt, muss bis zu 400 Euro Strof bezuelen. A vu datt se sech och an Holland net wëlle nosoe loossen, et géif hei exklusiv géint eng - och am Islam - Minoritéit legiferéiert ginn, duerfir sinn och de Motorradshelm an d'Cagoule verbueden.

A Frankräich gëtt et schonn zanter e puer Joer en ähnlecht Gesetz. Och do ass de Ganzkierperschleier en public verbueden. Och do gëtt bestrooft. Mat der Pointe, datt e schrecklech räichen algereschen homme d'affaire, de Rachid Nekkaz, bis ewell d'Amende bezuelt huet, déi eenzel Frae kruten. An zwar hätt dat deen Niqab-Zorro – Stand August 2016 – ronn 250.000 Euro kascht fir iwwer 1.100 Amenden am Frankräich ze bezuelen, eng 260 an der Belsch a nëmmen der 2 an Holland. Wat vläit dorunner läit, datt et an Holland nëmmen eng 100 Burka-Frae gëtt. Lëtzebuerg gëtt dee Mann also keng deier, vu datt hei nëmme vun 10 Burkae geschwat gëtt. 2010 hätt hien iwwregens e Fong gegrënnt, dotéiert mat enger Millioun. De Fong soll „fonds de défense de la liberté“ heeschen an de Rachid Nekkaz ass am Frankräich ëmmer als Modell vun enger reusséierter Integratioun presentéiert ginn: kabylesch Elteren, 9. Kand vun 12, gebuer am Frankräich, Sorbonne, Internet- an Immobiliegeschäfter.

Do ass also e franséischen Algerier, deen de Fransousen eppes iwwer liberté, egalité, bon elo net grad: sororité erzielt. De Mann ass mat enger Amerikanerin bestuet an huet privat eppes géingt d'Burka a soss huet hien eppes géingt d'Burka-Verbuet.