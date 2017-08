De 25. Juli géint 12.30 Auer hunn déi Onéierlech an engem Elektronikbuttek an der Belle Etoile verschidde Saache geklaut.

D'Police freet ëm Hëllef no der Sich no zwou Persounen, déi an engem Elektronikgeschäft an der Belle Etoile diverse Saache geklaut hunn. Dono si se wuel mam Auto, wat een op der Foto ka gesinn, fortgefuer.All Informatioune si zu der Identitéit vun den Onéierlechen si fir de Commissariat Porte de l'Ouest zu Stroossen ënnert der Telefonsnummer 24435-200 oder iwwer den 113.