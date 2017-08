An der Nuecht op e Samschdeg koum et géint 0.50 Auer zu engem méi uergen Accident op der Streck vun Hiefenech an d'Fiels.

© CI-Larochette

En Automobilist hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war frontal an e Bam geknuppt.De Mann gouf um Steier ageklemmt an huet vun de Pompjeeë missten erausgeschnidde ginn, ier en an eng Klinik koum.Am Asaz waren den Interventiounszenter aus der Fiels mat Sauvetage a mat enger Ambulanz an d'Pompjeeë vun Hiefenech.Kuerz virdrun, géint 0.30 Auer, war an der Uelzecht-Strooss zu Hesper eng Persoun ugestouss ginn. Hei waren déi lokal Rettungsdéngschter op der Plaz an hunn d'Affer an d'Spidol bruet.