Zu Lëtzebuerg ginn et zwou SESen! Während déi eng de Bléck éischter an den Himmel riicht, interesséiert sech déi aner éischter fir dat, wat um an am Buedem geschitt ... Dat eent ass natierlech d'Société Européenne des Satellites mat Sëtz zu Betzder, dat anert ass de Syndicat des Eaux du Sud, dee säi Siège zu Käerch huet - wonnerschéi geleeën an engem Dall. Do kann een iwwregens och eng Ausstellung zum Thema Waasser kucken: "Themaqua" heescht se.De Business vum SES ass also d'Drénkwaasser, dat iwwer e ganze Reseau am Süde vum Land geréiert gëtt - gréisstendeels ënnerierdesch, esou datt een et net wierklech an Uecht hëlt. Bis op e puer Ausnamen!Zu deene gehéiert sécher de Reservoir "Rebierg", eleng scho wéinst senger konescher Spëtzt, déi ee vu ville Plazen am Land aus gesäit. An déi ee virwëtzeg mécht. Si ass, wann een esou wëll, de Waassertuerm vum "Rebierg".De Reservoir un der Streck Héiweng-Koler - eng kleng blo Flaatsch weist op Google Maps dorop hin - läit e bësse verstoppt an der Natur ... a verstoppt esou munches, well vu bausse kann ee sech knapps virstellen, wat alles dran ass - wéi komplex d'Waassergestioun ass a wéi flott se an Zeen gesat ka ginn.Do ass fir d'éischt déi markant gréng Faarf vun de Reservoiren, deenen hire Plafong vun elegante Saile gestäipt gëtt.Ma Waasser stécht och an der Spëtzt, well wat een et méi héich pompelt, wat et besser fir den Drock ass.Fir datt d'Waasser uewen awer net op eemol, duerch en Accident oder esou, entwutsche kann, ass drënner een eidele Raum, deen et an engem Noutfall opfänke kéint. An deem ronne Bau kann ee sech herrlech mat der Akustik ameséieren, de Schall leeft nämlech laanscht d'Maueren, beweegt sech also am Krees ...Ma domat net genuch: An zwou Etappe kann ee bis ganz an d'Spëtzt kloteren. Schonn op der éischter Etapp kann ee bausse ronderëm déi "Kuppel" goen an heemlech d'Landschaft genéissen.Vu ganz uewen, do ass et e bësselche méi enk, ass d'Vue dann awer nach eemol besser. D'Areler Knippchen ass zimlech no, ma et gesäit een zum Beispill och de markante Waassertuerm vu Leideleng oder déi nei RTL-Tierm um Kierchbierg an esouguer den Niklosbierg bei Veianen.Ufank Summer hat den SES elo 3 Visitten organiséiert. Fir d'éischt goufen de Siège zu Käerch an déi no an nei gefaasste Quell Wyckerslooth gewisen, du goung et erop an den "Rebierg". Déi Visite, bei där dës Fotoen entstane sinn, gouf vum Luc Berens gemaach.Dat Bescht: D'Visitte si gratis a wann een zu e puer ass, kann een den SES och froen, fir eng organiséiert ze kréien. Dat wier dach emol en originellen Ausfluch! Weider Infoen op der Homepage vum SES Iwwregens: E Bild aus dem "Rebierg" war och um Cover vum drëtte Band vun der Top-Secret-Trilogie, déi viru Jore bei Saint-Paul erauskomm ass. Déi Foto hat deemools de Marc Wilwert gemaach.