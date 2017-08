An der Arelerstross an der Stad war zum Beispill eng Fra mat 105 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Dat war en Délit de grande vitesse, well erlaabt waren op där Plaz 50 km/h.Da waren och soss nees Vollerten onerlaabterweis ënnerwee ...E gutt Beispill war e Chauffer, deen e Samschdeg de Moie géint 5 Auer am Rond-Point Stroossen-Briddel hannert sengem Steier en Tëmpche gehalen huet. Well d'Bunn blockéiert war, huet sech e Réckstau bis op d'Autobunn forméiert. D'Poliziste waren esou fein, de Mann ze erwächen. Den Alkoholtest war méi wéi positiv, de Permis ass elo fort.Dat gëllt och fir eng Automobilistin, déi e Freideg den Owend zu Réimech gestoppt gi war.