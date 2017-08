Accident an der Nuecht op e Samschdeg um 0.20 Auer an der Diddenuewener Strooss an der Stad, wou Leit e Restaurant verlooss haten, fir bei e Bus-Arrêt ze kommen.Eng Automobilistin hat awer beim Dréine vun hirem Won net opgepasst a krut eng Fra aus deem Grupp ze paken, déi liicht verwonnt gouf.Déi schëlleg Fra huet sech iwwerdeems ewechgemaach, mä konnt awer kuerz drop vun enger Police-Patrull gestoppt ginn.D'Fra hat e Fuerverbuet op hirem Permis, sou datt et elo eng deier gëtt an den Auto saiséiert gouf.