Zu Iechternach ass et dëse Weekend déi éischten Editioun vum Steampunk. Ronderëm d'Maartplaz geet et zréck an d'Zäit vum Jules Verne.

Während enger Rei Joere gëtt et schonn am Fond-de-Gras d'Steampunk Convention. Den Event gëtt ëmmer de leschte Weekend am September organiséiert. A wat zu Lasauvage grousse Succès kennt, soll elo och zu Iechternach Uklang fannen. Dëse Weekend ass et déi éischt Editioun an der Abteistad.