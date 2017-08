Kuerz nom Depart vum Findel goufe Problemer mat de sanitären Anlagen u Bord festgestallt an d'Maschinn huet missten Demi-Tour maachen.

© Flightradar24.com

Keen optimale Start an d’Vakanz fir eng 180 Leit e Sonndeg de Moien, déi mat der Luxair vum Findel aus op Lanzarote sollte fléien.

Kuerz nom Depart goufe nämlech Problemer mat den Toiletten u Bord festgestallt. An der Géigend vu Reims huet d’Luxair-Boeing dofir Demi-Tour gemaach, an ass zeréck a Richtung Findel geflunn.

Fir kee sougenannten „Heavy-Landing“ ze maachen, huet d’Maschinn am Norde vum Land am Beräich vun Esch-Sauer e puer Mol misste Kreesser dréinen, fir du géint 8.30 Auer nees sécher um Findel ze landen. Dat krut RTL op Nofro hi vun der Luxair confirméiert.

De Problem am Fliger soll elo behuewe ginn, ier et dann en zweete Versuch gëtt fir op Lanzarote ze kommen.