D'Rettungsdéngschter an d'Police haten an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg an och nach e Sonndeg de Muere nees vill ze dinn.

Den 112 mellt en Accident e Sonndeg de Moie kuerz no 9.30 Auer tëscht Lampech a Recken un der Mess. En Auto war vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.

Op Uerder vum Parquet waren an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg tëscht 23 Auer an 1.15 Auer zwou Alkoholskontrollen zu Sandweiler an zu Moutfort. Hei goufen am Ganzen 157 Chauffeuren kontrolléiert. 7 mol war den Alkoholstest positiv, ee Permis gouf nach op der Plaz agezunn.

Parallel goufen och 3 Chauffeuren erwëscht, déi mat engem Auto ënnerwee waren, ouni e valabele Führerschäin ze besëtzen. Déi 3 Leit haten och nach allkéiers ze vill gedronk.