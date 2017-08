X

Nocturne zu Belval (06.08.2017) Geschter konnten d'Leit bis Hallefnuet bis op den Heichuewen A eropkraxelen.

D'Héichiewe sinn allerdéngs mat responsabel, dass am Laf vum leschte Joerhonnert eist Land zu Wuelstand a Räichtum koum. E Samschdeg konnt ee sech um Belval an d'Vergaangenheet zeréckversetzen: eng Visite stoung um Programm.Zanter 1995 ass den Héichuewen um Belval net méi a Betrib. Ma op regelméissege Visitten kann een an d'Geschicht vun der Stolindustrie am Grand-Duché antauchen a villes gewuer ginn, iwwer den 74 Meter héije Koloss um Belval. Et ass eng Initative, déi vill Succès kennt.