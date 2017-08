Géint 18.50 Auer waren zu Käerjeng an der Lëtzebuerger Strooss zwee Autoen aneneegerannt. Zwou Persoune goufe blesséiert.Och kuerz viru 7 krute sech um Findel an der Route de Trêves zwee Autoen ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert.Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 19.40 Auer zu Munneref an der Eue de Flammang. Een Auto an ee Moto waren net laanschtenee komm.A kuerz virun 21 Auer war op der Escher Autobunn Direktioun Stad en Auto accidentéiert. Och bei dësem Accident gouf eng Persoun verwonnt.Fir ze hëllefen, waren iwwerall Leit aus de lokalen Asazzenteren op der Plaz, um Findel an zu Munneref war och den Escher Samu am Asaz.