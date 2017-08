De Sonndeg huet et géint 18.50 Auer um Findel geknuppt. D'Pompjeeën an de Samu ware séier op der Plaz.

© ALEXANDER KLEIN / AFP

Zwee Autoe sinn op der Kräizung tëscht der Route de Trêves an der Rue Lou Hemmer net laanschtenee komm, nodeems dat éischt Gefier versicht huet sech op enger zweespureger Strooss riets anzereien, ass grad een aneren Auto komm. Een Autosfuerer huet doropshin d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an e Bam gerannt. D'Bäifuererin ass dobäi am Auto ageklemmt ginn a schwéier verwonnt ginn, de Fuerer ass mat liichte Blessuren dervukomm.