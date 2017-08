Dës Campagne huet op Biller Lëtzebuerger Sans-Abrise gewisen an zum Beispill geschriwwen "Lëtzebuerg. Duerchschnëttspaie pro Mount, 5'370 Euro pro Awunner. Awer net fir de Paul". Vill Leit hunn sech doropshi beschwéiert, dass hir Paie net esou héich wär.



Elo reagéieren d'Médecins du monde a schreiwen, dass hir Campagne op de Gruef opmierksam mécht tëscht deene äermsten an deene räichste Leit am Grand-Duché. Dës Duerchschnëttspaie kéim vun der Weltbank. An natierlech soll d'Campagne drop hiweisen, dass Lëtzebuerg zwar dat zweeträichst Land op dëser Welt ass, an awer vill Leit keen Accès op ganz grondleeënd medezinesch Hëllef hunn.



2016 hätt Médecins du monde dofir hei am Land 1300 gratis Consultatioune beim Dokter offréiert. 2017 hätt een elo an den éischten 7 Méint den Seuil schonn erreecht. D'Hëllefsorganisatioun hätt kee wëlle mat der Campagne blesséieren an géing och net léien, mä sech dofir weiderhi fir déi Leit an eiser Gesellschaft asetzen, deenen et am schlechtste geet. Den Accès op primär medezinesch Servicer wär nämlech e Mënscherecht.



PDF: Schreiwes vu Médecins du monde