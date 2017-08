© Police

Éischten Erkenntnesser no kéint et sinn, dass de Pierre Muno mam ëffentlechen Transport ënnerwee ass.Den Herr Muno ass 1,75 Meter grouss, huet e Brëll un, ass liicht korpulent an huet eng hallef Glatz.Wien Informatiounen iwwert de Vermëssten huet a wees wou dësen sech ophält, soll sech bei der Police vun Déifferdeng mellen. D'Telefonsnummer ass den 24453-500 oder et kann een och beim 113 uruffen.