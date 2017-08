Et ass ee Sträitfall, dee sech elo schonn iwwer Méint zitt. Op dann elo wierklech gestreikt gëtt, wäert sech wahrscheinlech an den nächste Woche weisen.

© ALEXANDER KLEIN / AFP

D'Autoritéiten an d'Personalvertriedung vun der Fluchhafeverwaltung an de Fluchlotse si sech am Fall vun der Privatiséierung vun der "Administration de la navigation aérienne" an dem geplangten Transfert vun de Kompetenze bei de Fluchhafe-Bedreiwer Lux-Airport nach ëmmer net eens. No engem Schreiwes de leschte Freideg ka souguer e Streik nach ëmmer net ganz ausgeschloss ginn.





Ee Streik um Findel?/Reportage vum Danielle Goergen



Et wier e Schrëtt no hannen. No méintelaanger Diskussioun haten d'Vertrieder vum Fluchpersonal, de Premier an engem oppenen Bréif un d'Regierung ëm Ënnerstëtzung gebieden. Trotz Conciliatioun a Mediatioun koum een net weider. Och ee gemeinsamen Aarbechtsgrupp mam Premier a mam Nohaltegkeetsminister huet näischt bruecht. De Roland Reiser, President vun der Vertriedung vun der Fluchhafeverwaltung erkläert: De Problem dee mir hunn, ass datt verschidde vun den Attributiounen, déi mir de Moment bei der Verwaltung hunn, sollen eriwwer goen an de Lux-Airport. Dat wier eppes, mat deem si net d'Accord wieren, well den Impakt op si domatter relativ héich wier. Et wier eng Aart "démantèlement" vun der Verwaltung.

Op et dann elo zu engem Streik kënnt, hänkt vun deenen nächste Wochen of, wéi de Carlo Komes, de Vize-President vun der Fluchlotse-Gilde, sot.

Si hätte sech mam Xavier Bettel a mam François Bausch getraff, fir eng Léisung ze fannen. Bei der Fro zu engem méigleche Streik bleift de Carlo Komes relativ optimistesch: Mir denke jo awer nach ëmmer, datt mir sou vill fair Balance fannen, datt mir aus där Impasse do eraus kommen ouni mussen zu esou Mëttelen ze gräifen. Mir hoffen, datt mer effektiv elo op oppen Ouere stoussen an op Kooperatioun, well iergendwann sinn natierlech och eis Méiglechkeeten um Enn.

Op Nofro hin huet d'Porte-Parole vum zoustännegen Nohaltegkeetsministère matgedeelt, datt de Minister den Ament an dësem Dossier keng Stellung hëlt.