Punkt fir Punkt: Firwat ass den Euro nees esou stark? (07.08.2017) Zanter Abrëll kann een den Trend zu engem méi staarken Euro géint den Dollar erkennen, haut bei 1,18 steet den Euro esou héich wéi zanter 2 Joer net méi.

Et gëtt gläich e puer Facteuren: 1. An deene meeschten Eurolänner hu mer Wuesstem, déi wirtschaftlech Erhuelung ass méi séier wéi gemengt. 2. Bei de Wahlresultater gouf et keng béis Iwwerraschungen, Beispiller Holland a Frankräich wou d'Eurokritiker jo net méi Pouvoir kruten an do kann een elo dovunner ausgoen, dass de Brexit en Eenzelfall bleift, d'Onsécherheet ass also gefall. Generell kënnt d'Vertrauen an d'Eurozone zeréck an et kéint een e bësse couragéiert soen, dass d'Eurokris als eriwwer interpretéiert gëtt. Dat stäerkt den Euro.