Dagsiwwer gëtt geschafft, a wann et däischter gëtt, getest. D'Virbereedungsaarbechten fir den Tram lafen op Héichtouren, fir datt den 10. Dezember och alles prett ass. Keng Vakanz deemno um Tram-Chantier a fir déi Responsabel vu Luxtram. D'Claude Zeimetz hëlt Iech mat op Testfaart.

E fiert schonn, awer nëmmen wann et däischter ass: Den Tram, nach zimlech eidel. Just ee Chauffer an 3 Techniker mat Computer sëtzen dran.Vun 21 Auer bis Moies fréi um 5 Auer ginn déi eenzel Ramen nämlech all Dag, oder besser gesot all Nuecht, am Prinzip vu Méindes bis Freides op engem definéierte Stéck um Kierchbierg, op Häerz an Niere gepréift. An dat elo schonn zanter dem 24. Juli. Deen Dag souz keen aneren wéi de Responsabelen fir d'Exploitatioun himself hannert dem Steierrad, grad wéi e Méindeg den Owend och.

Bis d'Ramen, also d'Tram-Maschinnen am Dezember an de Circuit kommen, musse se all déi nächst Wochen genee ënnert d'Lupp geholl ginn an den Test d'endurance packen. Dat heescht si mussen onënnerbrach 150 Kilometer lafen. D'lescht Woch ass elo déi 6. Rame mam Camion vu Saragossa op Lëtzebuerg geliwwert ginn.



Déi verschidden Tramen hunn antëscht schonn eng jett Kilometer hannert sech a bis ewell klappt alles wéi et soll. D'Brems- a Beschleunegungstester konnte mat Succès ofgeschloss ginn an et goufe keng technesch Problemer festgestallt. De Zäitplang konnt deemno souguer reduzéiert ginn.



D'Tester vum Material lafen nach déi nächst Méint bis November. Parallel dozou fänkt och d'Formatioun vun de Tramschaufferen un. Am November gëtt dann an enger sougenannter „Marche à blanc“ déi ganz Infrastruktur op de Leescht geholl. Do gëtt dann alles virum groussen Depart duerchgespillt.

Passagéier dierfen iwwregens nach keng matgeholl ginn, soulaang d’Ramen net homologéiert sinn. Déi musse sech wierklech bis den 10. Dezember nach gedëllegen.



