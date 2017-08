© Sven Rock

« ZréckWeider »

Si goufen e Méindeg den Owend gemaach, wéi de Schiet vun der Äerd de Mound deelweis verdeckt huet. Sonn, Äerd a Mound stoungen du quasi op enger Linn, wat de Phänomen um Himmel erkläert huet: De Mound ass duerch de Kär-Schiet vun der Äerd gezunn.An Europa war d'Mound-Däischtert just partiell, dat heescht am Kloertext, datt de Mound just e bësse méi däischter ginn ass; et huet een also net onbedéngt vill an Uecht geholl.An Indien, groussen Deeler vun Asien an an Australien war d'"Moundfinsternis" dogéint komplett.Déi nächst komplett Mound-Däischtert an Europa ass de 27. Juli 2018. Annerhallef Stonn laang zitt de Mound dann duerch de Schiet vun der Äerd an ass dann net ze gesinn ...Bleift ze hoffen, datt d'Wieder matspillt!