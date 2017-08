D'Protex notéiert zwee Accidenter um Méindeg den Owend an ee weideren an der Nuecht op en Dënschdeg.

© Andy Brücker

E Méindeg géint 18.30 Auer hate sech tëscht Furen a Veianen en Auto an e Moto ze pake krut. Eng Persoun gouf verwonnt.Kuerz virun 19 Auer hat sech zu Bouneweg an der Rrue de l'Hippodrome ee Won iwwerschloen. Och dobäi gouf eng Persoun blesséiert.An an der Nuecht op en Dënschdeg, géint 2.20 Auer ass och tëscht Ielwen a Biekerech en Auto op d'Kopp gaangen. Och hei mellt den 112 ee Blesséierten.