An der Nuecht op en Dënschdeg koum et um 01.30 Auer zu engem arméierten Iwwerfall zu Péiteng op der Place du Marché.

© AFP

Nodeems d'Serveuse de Café zougespaart hat, wollt si mat hirem Auto Heem fueren, wéi eng onbekannte Persoun op si duergelaf koum a mat enger Waff menacéiert huet. De Brigang hat et op d'Recette vum Dag ofgesinn, déi d'Fra an engem klenge schwaarze Rucksak bei sech hat.Den Täter huet franséisch geschwat a sech duerno an Direktioun Péitenger Gare dervugemaach. D'Fra stoung ënner Schock a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.De Mann war 1,80 Meter grouss, gouereg, hien hat ee wäissen Joggingskostüm mat Kaputz un an hat eng schwaarz Pistoul bei sech.D'Police vun Déifferdeng ermëttelt.