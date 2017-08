Den Norde vum Land kritt zwar weiderhin am meeschten, mä den Ënnerscheed zu de Südgemengen ass mat der Reform méi kleng ginn.

© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Inneminister Dan Kersch huet um Dënschdeg de Moien de Point gemaach vun de Projektioune fir 2017, wou de sougenannte sozio-ekonomeschen Index eng net onwichteg Roll spillt.



9 bis 10% am Fong vun de globalen Dotatioune fir d'Gemengen baséiere sech nämlech op deene 5 Critèren aus deene sech deen Index zesumme setzt. Dëst si Punkte wéi den Undeel vu Leit an enger Gemeng déi den RMG kréien, de Chômagetaux, oder de mediane Salaire an enger Gemeng.



© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Resultat ass dat, dass d'Gemengelandschaft a Punkto Finanzen méi no zesummen réckelt.

Fir e puer konkret Zuele ze nennen :

Wolz beispillsweis huet duerch d'Consideréiere vum sozio-ekonomeschen Index haut iwwer 30% méi an hirem Budget wéi virdrun. Fir Esch sinn et 9,6% méi a fir Ettelbréck e Plus vun 19,5%.