D'Burka-Gesetz soll Realitéit ginn - trotz villem Hin an Hier, dee sech iwwer Jore gezunn huet, war sech d'Koalitioun dann elo eens, fir esou e Verbuet, fir sech d'Gesiicht ze verstoppen, national anzeféieren.

Gouf esou e Verbuet gebraucht?

Ass et awer nëmmen en hallefhäerzegen Text?

Wat sinn d'Konsequenzen?

