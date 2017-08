Alles an allem geet d'Zuel vu Flüchtlingen, déi an d'Land wëlle kommen net zréck. Déi meescht Demandë kommen aktuell aus Afrika.

D'Zuel vun de Leit, déi de Flüchtlingsstatut am Land wëllen ufroen, goung am Juli net signifikativ an d'Luucht: registréiert goufen de leschte Mount bei der Direktioun vun der Immigratioun eng ronn 160 där Demanden. Dat sinn der ronn 20 méi, wéi am Juni, mä eng 60 manner wéi z.B. am Januar.

Alles an allem geet d'Zuel vu Flüchtlingen, déi an d'Land wëlle kommen awer net zréck. Dee Constat gëllt, wann een iwwert d'Halschent vum Joer kuckt, dat bis ewell ëm ass.

Viru 5 Joer war d'Situatioun am Juli nach anescht wéi dëst Joer, wou jo eng 160 Demandë gezielt goufen. Deemools waren et eng 240 Leit, déi sech als Flüchtlingen am Land presentéiert hunn.

Alles an allem sinn dëst Joer bis elo eng 1'370 Demanden gestallt ginn - ëm déi selwecht Zäit zejoert waren et der awer 350 manner - de Flux vu Refugiéen ass also op d'Joer gekuckt, net am gaangen zeréck ze goen.

Déi meescht vun de Leit, déi de Statut vum DPI wëlle kréien, kommen nees aus Afrika: dëst waren eng 70 Persounen, déi meescht aus Algerien an dem Marokko.

Mä och aus dem syresche Krichsgebidd kommen nach ëmmer Leit op Lëtzebuerg: dëst waren am Juli 24 Persounen - alles vill Chiffere bis elo, mä hannert all Zuel verstoppt sech vill Leed a vill Traumatesches.

Elleng aus Syrien koumen dëst Joer bis Juli 225 Leit an d'Land, dëst sinn der bal e Fënneftel méi, wéi zejoert. D'Nationalitéiten, déi donieft am meeschte vertrueden sinn, sinn déi serbesch, marokkanesch, algeresch an albanesch.

Den Accord tëscht der EU an der Tierkei iwwert d'Reinstallatioun spillt och nach ëmmer: am Juli hunn 26 Fraen a Männer vun deem System profitéiert a kruten direkt de Statut vum Refugié. Soss kruten de leschte Mount iwwerdeem 144 Persounen de Statut vum Refugié.

Am Juli goufen et awer och 36 Retouren vu Persounen, déi deboutéiert goufen: dëst waren 9 forcéiert Retouren a 27 fräiwëlleger...

déi meescht vun dëse Leit sinn zréck an de Montenegro a Kosovo gaangen.