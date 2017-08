Dat geet aus enger Etüd ervir, déi de Statec gëschter publizéiert huet. Di leschte Joren ass d'Consommatioun an der europäescher Unioun ëm ronn 1% d'Joer eropgaangen, zu Lëtzebuerg war et mol net d'Halschent.

An absolute Chifferen huet d'Consommatioun vun de Stéit souguer vill méi zougeholl wéi am Rescht vun Europa. Ma wann een dat duerch eis Populatioun deelt, kritt ee schonn e ganz anert Bild. D'Awunnerzuel hei am Land ass nämlech déi di am meeschte gewuess ass an Europa. Tëscht 2000 an 2016 huet se ronn 1,8% d'Joer zougeluecht. D'Consommatioun pro Awunner ass deemno quasi net an d'Luucht gaangen.





Consommatioun vun de Stéit/Reportage: Sam Rumé



Firwat dat esou ass, ass eng berechtegt Fro. Ëmmerhi gesäit een en Opschwong an Europa no der Wirtschafts- a Finanzkris. De PIB geet erop, grad esou wéi d'Salairen. Wann also eis Consommatioun net och eropgeet, heescht dat datt mer méi spueren. Eng Erklärung dofir wier datt d'Lëtzebuerger preventiv spuere fir de Fall, wou se an de Chômage géife rëtschen.

Ma eis Consommatioun bleift net nëmmen niddreg, si huet sech och einfach verännert: mir ginn haut manner Suen aus fir Iessen, Alkohol, Tubak, Kleeder, Transport, d'Press a Kultur. Deelweis och, well d'Saache méi bëlleg ginn. Anerersäits bezuele mer méi fir d'Gesondheet, Kommunikatioun, Schoul, Finanzservicer a Versécherungen.

Et muss een awer och soen dat d'Etüd vum Statec hir Limitten huet. Si berout op Estimatioune, well genee Chifferen onméiglech ze kréie sinn. Zum Beispill kann ee bei de Consommateure schlecht ënnerscheeden, op et sech elo ëm Lëtzebuerger Awunner handelt oder net. Doriwwer eraus ass Lëtzebuerg wirtschaftlech immens oppen, wat bedeit datt mer vill Suen am Ausland ausginn. Am nationale PIB ass dowéinst eis Consommatioun och ëmmer manner wichteg. Dat weist wéi globaliséiert Lëtzebuerg ass.