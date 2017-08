© Site Chambre des Députés

D'Petitioun 811, géint d'Asetze vun Déieren am Zirkus huet zanter dem Mee 580 Stëmmen um Chambersite gesammelt. Hei gëtt verlaangt, dat Zirkussen, déi Déieren transportéieren an fir Spektakelen notzen net méi op Lëtzebuerg gelooss solle ginn.

Zanter dem Juni ass dann och eng Petitioun vum Kevin Raach online gewielt ginn, duerch déi d’ Null-Promillgrenz agefouert soll ginn. Dës huet allerdéngs just ronn 175 elektronesch Ënnerschrëfte gesammelt.

Den Ament läit d’ Petitioun 822 fir d'Ännerung vum Code de la Route mat 1615 elektroneschen Ënnerschrëfte vir. Motorrad-a Vëlosfuerer sollen hei erlaabt kréie fir am Stau laanscht d'Autoen ze fueren. Allerdéngs soll dës, wéi an Éisträich, just erlaabt si wann de Verkéier steet. D'Petitioun leeft nach 20 Deeg.

D'Verréckelen vun den Noexamen fir d’ Ofschlossklassen am Secondaire an am Secondaire technique huet an engem Mount 322 online Stëmme kritt a leeft nach bis den 28. August. Heimat soll verhënnert ginn, dass Schüler hier Resultater am Fall vun engem Noexamen ze spéit gewuer ginn, sou dat si den Datum vun der Aschreiwung fir d'Uni verpassen.