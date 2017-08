Food For Your Senses

De ganze leschte Weekend iwwer hu vill Leit um Food For Your Senses um Kierchbierg gefeiert, gedanzt an och gezelt. E Méindeg de Moien hunn déi lescht Visiteuren hir Saache gepaakt. Anerer hunn se einfach leie gelooss.



De Pierre Jans zitt ee perséinleche Bilan:





FFYS: Déi flott Vue ass verschwonn/Reportage: Pierre Jans



De Moie sinn ech wéi ëmmer kuerz virun néng Auer an de Parking vun der RTL City eragefuer. Wann ech déi lescht Zäit lenks aus der Fënster gekuckt hunn, hat ech eng flott Vue, hunn ech fonnt. Fir d'éischt war dat en Scoutscamp mat impressionnante Installatiounen aus Holz. Déi lescht Deeg en alternative Festival mat engem flotten Design. Haut war dat awer anescht. Futtis Zelter, Bänken an Dëscher stoungen nach do. Ronderëm alles voller Dreck. Déi aarm Organisateuren, war mäin éischte Gedanken. An dee war falsch, wéi den Responsabel vun der Offallgestioun vum Food For Your Senses Guy Kneip mir erkläert huet.



Um Camping hätt een de Weekend iwwer Sensibiliséierungsaktioune lancéiert. Wann d'Leit eng voll Tut mat Béchsen ofginn hunn, kruten si e Bong fir ee Gedrénks. Et hat een deemno en einfacht Offall-Konzept.

E Festival ass e Festival, an och um Camping bleift alt emol eppes leien. An d'Offallgestioun vum Food For Your Senses-Festival huet mer verséchert, dass d'Wiss geschwënn ganz geraumt ass. Mä eng Partie Festival-Visiteure kéinte sech e Beispill un de Scouten huelen. Déi haten hir Zelter nämlech all nees agepaakt.



An den Deeg nom Festival hunn d'Organisateuren elo all Hänn voll ze dinn, fir de Site nees propper ze kréien fir déi nächst Evenementer.