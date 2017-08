© afp

An engem neien Sondage vum Meenungsfuerschungsinstitut QUEST heescht et, dat d'Majoritéit vun den Senioren hei zu Lëtzebuerg ganz zefridden ass.





Zefriddenheet vun de Senioren/Reportage: Danielle Goergen



De QUEST hat dëse Mount eng Ëmfro mat engem Echantillon vu 500 Senioren iwwer 70 iwwer d’Liewensqualitéit vun den eelere Leit hei am Land gemaach. An dësem Sondage heescht et, dat 81% vun de Leit déi gefrot gi ware ganz zefridde mat hirer Pensioun sinn, 10 % net, dovunner 3% guer net. Nieft den 72% déi mat hirer Kafkraaft zefridde si mussen 19% oppasse wéi vill si ausginn, dovunner sinn 4% staark limitéiert. An och wann d’ Majoritéit zefridden ass, fannen 36% dat de Service vun de Banken net op si ugepasst ass.

D’ Zuel vun den eelere Leit déi sech eleng fillen ass allerdéngs méi grouss. 15% vun de Männer an 22% vun de Fraen déi gefrot gi waren hunn net vill sozial Kontakter. Hei sinn et virun Allem Leit iwwer 80, déi betraff sinn. 56% vun den 165 Leit iwwer 80 déi matgemaach hu wunnen eleng, dovunner fillt sech ee Véierel isoléiert. Een Taux den Familljemembere misst alarméieren. 9 vun 10 Leit gehéieren hir Haiser oder Appartementer.

49% vun den eeleren Leit hunn en Computer dee si dann och reegelméisseg benotzen. Den Handy huele si net esou gär. All zweete fiert an d’ Vakanz, mee just en Drëttel vun de Senioren déi matgemaach hu fléie mam Fliger. Och déi wou et net an d’ Vakanz zitt, sinn zefridden. D’Ëmfro huet nämlech erginn, dass sech d’Majoritéit an der Gesellschaft wuel fillt.