© afp

Reaktiounen iwwer d'Burka-Gesetz



An eiser „Emissioun Dir hutt d'Wuert“ huet eng Positioun dominéiert: bei eis am Land soll a muss jidderee säi Gesicht weise mee wat d'Regierung do decidéiert huet, geet net wäit genuch! Dass et eng ganz emotionell Diskussioun ass, weist eise klengen Zesummeschnëtt, bei eise Nolauschterer weise sech virun allem Skepsis an Onzefriddenheet...

Déi komplett Emissioun: "Dir hutt d'Wuert"



...et bleift also nach villes z'erklären, an allgemeng opzeklären; d'Nolauschterer sinn dann och onzefridde mat der Propos vun der Regierung, wat d'Gesetz iwwer d'Vermummung ugeet, a fuerderen eng ëffentlech Debatt! Déi kënnt jo dann am Hierscht an d'Chamber.