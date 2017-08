Den David Wagner vun déi Lénk (08.08.2017) Den Deputéierte vun déi Lénk schwätzt iwwer den Tram an den ëffentlechen Transport an domat och iwwer den Diesel-Skandal.

hätte scho kéinte viru Jore gestallt ginn. Ma den Tram eleng léist net de Problem vum Transport an der Stad an am Minett. Et ass awer eng gutt Saach, seet den David Wagner, an en Deel vun der Léisung.A puncto Trafic huet den Deputéierten awer och op dengekuckt. Dëse weist, wéi eng Muecht d'Autoslobby huet. Awer dee Skandal wéist och, datt ee vum Individualtransport muss ewechkommen an op den ëffentlechen Transport muss ëmklammen. Individualtranport muss et awer ëmmer ginn, ma, esou den David Wagner, muss ee kucken, datt een op europäeschem an nationalem Niveau Regelunge fënnt, esouwuel fir Carburanten, wéi och fir Technologien, déi méi propper sinn.Zum sougenannte "" freet sech de Politiker vun déi Lénk, ob et wierklech e reelle Problem zu Lëtzebuerg gëtt. Och ass den David Wagner net der Meenung, datt hien als Deputéierte gewielt gouf, fir iwwer d'Kleederuerdnung vun de Leit ze bestëmmen. All Fra soll sech esou undoen, wéi si et fir richteg hält. Fir hie gesäit et esou aus, wéi wann d'Regierung enger nervöser Minoritéit eng klenge Gefale gemaach hätt.De, datt déi Lénk jo u sech géint alles sinn, wëll den David Wagner net gëlle loossen. Si sinn u sech fir villes, ma haaptsächlech fir eng Politik, déi anescht funktionéiert. Et mécht een och ganz vill Saachen, dorënner huet een eng Propositioun de Loi deposéiert am Logement, fir datt de Locataire d'Fraise vun der Immobilière net méi muss bezuelen. Déi Lénk setze sech fir eng Gesellschaft ass, déi esou egalitär wéi méiglech, ecologesch, feministesch oder sozial gerecht ass.Grad dewëllen déi Lénk an de Fokus huelen, well et ass e Sujet, dee vill Leit, grad Jonker, betrëfft an hinnen och Suerge mécht, seet den Deputéierten. Ouni déck Paie oder hëllef vun doheem ass bal net méi méiglech, fir am Land ze logéieren. Ma vill Regierungen, och dës, wëllen de Problem net erkennen.