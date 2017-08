© RTL-Archiv

... sou wéi se am Hierscht 2015 festgehale gi waren: esou koumen en Dënschdeg an d'lescht Woch 55 Flüchtlingen an d'Land, déi bis ewell a Campen a Griicheland hebergéiert waren.

Et handelt sech ëm 28 Erwuessener a 27 Kanner, déi vun de Leit vum OLAI um Findel accueilléiert an dunn a Foyeren ënnerbruecht goufen.

Bis ewell koumen 272 Flüchtlingen aus Griicheland an de Grand-Duché - et sollen der um Enn 309 sinn. Aus Italien si bis elo 111 vu geplangten 248 Flüchtlingen relokaliséiert ginn. Alles an allem huet sech Lëtzebuerg engagéiert, fir am Kader vum decidéierten "Relocation"-Programm also 557 Fraen, Männer a Kanner, déi op der Flucht sinn an elo a Campen a Griicheland an Italien sinn, bei eis opzehuelen.

Hei am Land maachen d'Leit dann déi normal Asylprozedur mat.