Et war géint 15.25 Auer en Dënschdegnomëtten, wéi béid staark alkoholiséiert Männer per Force an de Foyer era wollten. D'Police gouf geruff, ma och vis-à-vis vun de Beamten, hu si sech net beholl, waren net kooperativ an aggressiv.Ee vun de Männer huet e Polizist gestouss a wollt souguer e Vëlo op hie geheien. Den aggressive Mann gouf immobiliséiert, huet sech awer weiderhin ferm gewiert. Wéi d'Police schreift, ass dunn och säi Komerod ausgeflippt an huet probéiert e Polizist mat enger voller Wäifläsch z'attackéieren. Och dat konnt verhënnert ginn an de Mann krut Handschelle verpasst.Am Policeauto ass d'Saach nach emol eskaléiert, well béid Männer sech net berouege wollten a mat Féiss probéiert hunn d'Beamten ze blesséieren. E Coup de Boule konnt ofgewiert ginn, dobäi gouf ee vun de Beamten awer an d'Hand gebass.D'Männer koumen an Arrest, géint si gëtt protokolléiert.