De Statec huet d'Liewe vu Jongen a Meedercher tëschent 10 a 24 Joer ënnert d'Lupp geholl an doraus zum Beispill d'Conclusioun gezunn, datt Jonker e Véierels vun hirem Dag an der Schoul sinn.





Etüd iwwer Jonker - Reportage vum Dany Rasqué



A sengem Beispill nennt de Statec e Jong an e Meedchen vun all Kéiers 12 Joer, déi am Secondaire inférieur sinn. Si sinn all Dag 5 Stonnen a 40 Minutten an der Schoul an hunn am Duerchschnëtt nach fir eng Stonn Hausaufgaben ze maachen, gewéinlech an der Woch bësse méi, wéi de Weekend. En Ënnerscheed tëschent Jongen a Meedercher kann de Statec net feststellen.



Jonker vu 17 Joer verbréngen da bal 6 Stonnen am Lycée an hunn, am Contraire zu hire méi jonke Kollegen, de Weekend méi ze dinn. Zwou Stonnen musse si fir Hausaufgaben arechnen.



Mat 22 Joer ass d'Halschent vun deene Jonken op der Uni. Déi aner si schonn um Aarbechtsmaart oder op der Sich no enger Schaff.



Aner Conclusioun vum Statec: An der Fräizäit dominéieren bei deene Jonken d'Ecranen. Fräizäit hu si tëschent 4 a 5 an enger hallwer Stonn den Dag, dat hänkt vun Alter a Geschlecht of, mä bei hinnen all steet deen Ament de Fernseh, de Smartphone, de Computer an d'Spillkonsol am Mëttelpunkt. D'Meedercher verbréngen d'Halschent vun hirer fräier Zäit op déi Manéier, bei de Bouwen sinn et zwee Drëttel.



Nächst Conclusiounen: Déi méi Jonk maache méi Sport wéi déi méi Eeler, a wat ee méi Al gëtt, wat een och méi eraus geet. Ganz uewen op der Lëscht sinn do "een huele goen" bei Frënn, an eng Bar oder eng Disco.



Wat d'Liese betrëfft, confirméiert de Statec de Cliché. Dat ass eng Aktivitéit, déi definitiv net zu de léifste Fräizäitbeschäftegungen vun deene Jonken zielt. Am meeschten liesen nach d'Meedercher tëschent 10 a 14 Joer.



Déi méi eeler Meedercher hëllefen am meeschten am Stot, ongeféier 40 Minutten, bei deene méi Jonken ass et ëmmerhin eng hallef Stonn. Si sinn domadder zwee Mol sou aktiv, wéi d'Bouwen.



D'Meedercher huelen sech all Dag méi Zäit fir no sech ze kucken, dat heescht sech ze fleegen an unzedinn.



Wat d'Schlofgewunnechte betrëfft, ginn et dogéint keng grouss Ënnerscheeder tëschent Bouwen a Meedercher. Tëschent 10 a 14 Joer sinn et 10 Stonnen an 10 Minutte Schlof, mam Alter hëlt dat dann e bëssen of . Tëscht 15 a 24 Joer sinn et nach 9 Stonnen an eng Véierels.