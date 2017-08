Am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg war de Fred Keup vun der Beweegung "Wee 2050, Nee 2015" Invité um Plateau.

Rieds goung iwwer seng Virschléi un d'Gemengen, fir d'Lëtzebuerger Sprooch méi anzesetzen, iwwer seng Positioun beim Vermmungsgesetz an iwwer seng politesch Ambitiounen. Där huet hien den Ament keng, Sprooch a Wuesstem vum Land sti fir de Fred Keup am Virdergrond. Hie gesäit sech iwwerdeems an der politescher Mëtt.