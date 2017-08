De Bouf vum Haus zu Guedber an der Rue Hiel gouf géint 5 Auer wakereg, well Onbekannter déi 2 Autoen an der Garage gestart huet a sech domat ewech gemaach huet. Hien huet d'Brigange mat engem anere Won verfollegt a konnt direkt no der Dot ee vun de geklauten Autoen, e Renault Clio, an där selwechter Strooss erëmfannen. De Bouf ass doropshin nees bei d'Haus gefuer an huet mat sengem Papp zesummen d'Ëmgéigend ofgesicht.An der Géigend vum Camping zu Guedber hu si dunn deen anere gaklauten Auto, e schwaarze BMW X5, fonnt. Beim Won stoungen deen Ament 2 Persounen, déi sech direkt duerch d'Bascht gemaach hunn.Bei de presuméierten Täter handelt et sech ëm e jonke Mann an eng jonk Fra:De Mann ass tëscht 29 an 30 Joer al, a muskuléis. Hien hat eng däischterrout Jackette mat Kaputz un. D'Fra ass tëscht 18 an 19 Joer, huet laang blond Hoer, déi zesummegebonne sinn, si ass däischter gekleet.Den Ament ass d'Koppel op der Flucht. E puer Patrulle mat Spierhënn an de Policehelikopter sinn un der aktueller Sichaktioun bedeelegt.