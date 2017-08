No 4 Rekordjoren hannerteneen, sinn och d'Zuele fir déi éischt 6 Méint vun dësem Joer nees exzellent.

E Plus vu bis zu 9%

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Hoteller am Land verbuchen e generelle Plus vu 4%, d'Campingen an d'Jugendherbergen souguer vun iwwer 9%, par Rapport zum selwechten Zäitraum zejoert.

Der zoustänneger Staats-Sekretärin Francine Closener no, wier ëmsou méi positiv ze bewäerten, dass souwuel d'geschäftlech Iwwernuechtungen an d'Luucht ginn, wéi och d'Iwwernuechtungen am Fräizäit-Tourismus.

Generell hunn d'Enquêtë vu Luxembourg for Tourism erginn, dass och nees vill méi Leit vu méi wäit hir kommen, notamment aus den USA, China an aus Japan.

Ganz positiv ze bewäerten ass och de Plus u Visitten vun eise nationale Schlässer a Muséeën, wéi och de Fräizäit-Sitten, wéi dem Beetebuerger Märchenpark oder alles wat mat Aktivitéiten am Fräien ze dinn huet.

Zielt een d'Iwwernuechtungen am Land zesummen, kann ee soen, dass ronn 3 Milliounen Touristen am Joer de Wee an de Grand-Duché fannen.