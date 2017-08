Tëscht Mäerz a Juli dëst Joer sinn eng 440 Leit an d'Land komm, fir nees mat hirer Famille beieneen ze sinn. Si kruten awer net all de Flüchtlingsstatut.gg

Et sinn Zuelen, déi den Ausseminister um Donneschdeg virleet, deen och responsabel ass, fir Immigratiouns- an Asylfroen.

Tëscht Mäerz a Juli dëst Joer sinn eng 440 Leit an d'Land komm, fir nees mat hirer Familljen beieneen ze sinn. Dëst ass de Kader vum "regroupement familial". 43 vun dëse Leit kruten de Flüchtlingsstatut, fir déi grouss Majoritéit vun de Fraen a Männer konnt dës Decisioun net geholl ginn.

An der selwechter parlamentarescher Fro huet den CSV-Deputéierten Laurent Mosar gefrot, wéi wäit d'Verhandlungen tëscht de Benelux- an de Magreb-Länner sinn, wat d'Réadmissioun vun hire Staatsbierger ugeet, déi geflücht sinn, mee deboutéiert goufen. De Jean Asselborn äntwert, datt d'Verhandlungen mam Marokko an Tunesien am gaange wieren, mee se schénge schwiereg ze sinn. Mat Algerien gouf mol nach keen Datum festgeluecht fir unzefänke mat schwätzen.